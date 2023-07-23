Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlenen yaz okulu yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için faydalı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki 33 farklı noktada bulunan Belde Evi ve Deneyimli Kafelerde düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. Yaz okulu çerçevesinde Hasan Ali Yücel Belde Evi’nde haftada 1 gün düzenlenen el sanatları kursuna katılan 7-9 yaş arası toplam 30 çocuk kartonlara yaptıkları resim ve figürlerle el becerilerini geliştirirken, aynı zamanda sanatla iç içe olmanın keyfini yaşıyor.

"Çocuklar çabuk düşünebilme yeteneklerini geliştiriyorlar"

Haftada bir gün düzenlenen satranç eğitimlerine katılan 7-12 yaş arası toplam 30 çocuk da yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen satranç kursunda eğitim alan çocuklar, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Öğrenciler, süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlere katılan çocuklar, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ettiler.