Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları devam ederken zumba eğitimlerine katılan 300 çocuk da tatillerini verimli ve keyifli şekilde geçirme imkânı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları devam ederken zumba eğitimlerine katılan 300 çocuk da tatillerini verimli ve keyifli şekilde geçirme imkânı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile kent çocuklarının gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen zumba eğitimleri de çocukların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen zumba eğitimi ile çocuklar, hareket ederek sağlık kazanırken, dans ederek eğlenmiş ve sosyalleşmiş oluyor. Çocukların odaklanmasını, kendine olan güvenini, koordinasyon yeteneğini geliştiren zumba, metabolizmayı da hızlandırıcı etkileri ile fayda sağlıyor. 5-9 yaş arası toplamda 300 kişinin katılım gösterdiği zumba dersleri, pazartesi günleri haftada 1 gün olmak üzere 5 grup halinde düzenleniyor.