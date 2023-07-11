Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Çocuk Sanat ve Kütür Merkezlerinde düzenlenen yaz kurslarının başlamasıyla 18 branşta verilen eğitimlere katılan çocuklar, tatillerini verimli ve keyifli şekilde geçirme imkanı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği çok sayıda faaliyet ile Eskişehirli çocuklar için kendilerini geliştirecekleri imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede 23 Nisan, Çukurhisar, Esentepe, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri ile Özdilek Sanat Merkezi’nde çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri için 18 branşta eğitimler veriliyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimler de çocukların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Hem eğleniyorlar hem sosyalleşiyorlar

Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen zumba eğitimi ile çocuklar, hareket ederek sağlık kazanırken, dans ederek eğlenmiş ve sosyalleşmiş oluyor. Çocukların odaklanmasını, kendine olan güvenini, koordinasyon yeteneğini geliştiren zumba, metabolizmayı da hızlandırıcı etkileri ile fayda sağlıyor. 7-9 yaş arası toplamda 332 kişinin katılım gösterdiği zumba dersleri, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün düzenleniyor.

Japonya kültürünü öğreniyorlar

Bu yıl ilk defa açılan eğlenceli Japonca kursunda ise uzman eğitmenler tarafından çocuklara oyunlar ve şarkılar eşliğinde Japonya’nın kültürü ve dili öğretiliyor. 7-13 yaş arası toplamda 106 öğrencinin katılım gösterdiği eğlenceli Japonca dersleri Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere 2 gün gerçekleşiyor.

Etkinlikler yapıyorlar

Merkezde 3-5 yaş arası çocuklar için düzenlenen oyun ve beceri grubu etkinlikleri de yoğun katılım ile sürüyor. Oyun ve beceri grubuna katılan 278 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde etkinlikler yaparken arkadaşları ile de sosyalleşmiş oluyor.