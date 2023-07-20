Adana’nın Kozan ilçesinde yaz kursu eğitimine devam eden 300 öğrenci hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

Çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri için Kozan Müftülüğü ile birlikte düzenlenen Yaz Kur’an Kursu bu yıl yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret ve kısas-ı enbiya eğitimi alırken aynı zamanda sportif ve kültürel faaliyetlere de katılıyor. Hafta içi sabahtan öğlene kadar 16 eğitimcinin görev aldığı yaz okulunda eğitim gören 300 çocuk doyasıya eğlence içerisinde tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Eğitimin önemine vurgu yapan TÜGVA Temsilcisi Özgür Çoban, "Bu çocuklarımızı eğiten bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza dinimizi öğretmek, peygamberimizi öğretmek, Allah’ı öğretmek, dini değerlerimizi öğretmek önemli. Hem ders hem eğlence ile çocuklarımızla yaz okulunda da birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Mustafa Sabri Yılmaz “Çocuklara bu dönemde verilen eğitimin çok önemli olduğunu ağaç yaşken eğilir atasözünden de anlaşılacağı üzere bizlerde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bize emanet edilen 300 öğrencimiz var her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor, yaz okulu boyunca eğitim vermeye devam ediyoruz. Onlara her türlü ilim ve bilimi anlatıyor, ilçemizde geziler, sportif ve kültürel faaliyetler ile kurslarımızı veriyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Taha Metin de, "Ben kursa Temmuz’da başladım. Kısa bir süre içinde Kur’an’a geçtim.Kursum da çok iyi geçiyor hem öğreniyor hem oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurstan memnun kaldığını belirten öğrencilerden Ömer Adil Arık, "Kurs çok eğlenceli. Çok güzel geçiyor. Alfabe öğrendik. Her gün program için buradayız. Burada hocalarımız çok güzel eğitim veriyor namaz kılmayı öğretiyor bizler de uyguluyoruz"şeklinde konuştu.