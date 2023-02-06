Aydın’ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından tatil dönemlerini değerlendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ’Haydi Çocuklar Camiye’ adlı proje hayata geçirildi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından tatil dönemlerini değerlendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ’Haydi Çocuklar Camiye’ adlı proje hayata geçirildi.

Çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde din görevlileri çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları camide buluşturdu. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun’un katılımıyla, yarıyıl tatili boyunca programlarda camide buluşan çocuklar düzenlenen törenle ödüllendirildi. Germencik İlçe Müftüsü Coşkun, çocukların cami ile buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programlarda emeği geçen Gazanfer Arslan, Bayram Köse ve projeye dahil olan tüm din görevlilerine teşekkür etti.