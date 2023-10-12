Samsun Çarşamba Belediyesi öncülüğünde ilçedeki okullarda hayata geçirilecek proje ile ilkokul öğrencileri ’yerli ve milli tarihi kahramanları’ öğrenip, derslerde canlandıracak.

Türk tarihinin önemli isimleriyle, gerçek kahramanlarını çocuklarla tanıştırmak için “Tarih Yazan Çocuklar” kitap seti hazırlandı. Proje geçen yıl Erzurum ve Diyarbakır’da okullarda uygulandı. Özenle hazırlanan proje, bu eğitim-öğretim dönemi sezonu sonuna kadar da Çarşamba’daki okullarda uygulanacak. Proje çerçevesinde 41 okul ve 309 sınıfta 10 bin 197 kitap yardımıyla 5 bin 758 öğrenci, yerli ve milli kahramanları tanıyacak. Tarih Yazan Çocuklar İmza ve Tanıtım Programı Cemil Şensoy Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleşti.

Başkan Doğan: “Çocuklarımıza kahramanları öğretmeyi eğlenceli hale getireceğiz”

Yerli ve milli kahramanları çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretmek için kolları sıvadıklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “’Geleceğin Bilim İnsanları Çarşamba’da Yetişiyor’ mottosuyla yola çıktık. Bununla Çarşamba’ya bir bilim parkı kazandırmış olduk. Tamamen fen bilgisi öğretmenleriyle birlikte yaptık. Daha önce Türkiye’de denenmiş bir şey değildi. Şimdiki projemizde ise daha önce Erzurum ve Diyarbakır’da denenmiş bir proje. Bu yıl da bizim ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi de projeye katkı sağlıyor. İlkokullarda öğrenmeyi daha fazla eğlenceli hale getirerek yapılan bir yer olarak MEB tarafından da konumlandırılıyor. Bizim de bu projedeki ana fikrimiz o. Türkiye’nin geçmişinde yer alan ve tarihin önemli zamanlarında önemli işlere imza atmış büyüklerimizi çocuklarımıza öğretmenin bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Çocuklar konuşmaya ilk başladığında çizgi film karakterlerinin adını öğrenmeye başlıyor. Dolayısıyla çocuklar bizim kültürümüzle hiçbir alakası olmayan, isimleri yabancı olan sanal kahramanları kolayca öğreniyor. Yerli ve milli kahramanlarımız hakkında ise o kadar bilgileri yok. Çarşamba’da bile Ali Fuat Başgil’i tanımayan birçok kişi olabilir. Bu projedeki 32 yerli kahramanımızın yanı sıra Ali Fuat Başgil de çocuklarımıza öğretilecek” dedi.

“Çocuklarımız için daha fazla görev düşerse koşarak gelirim”

Eğitime katkı sağlamak adına her türlü desteği vermeye açık olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Bu işe önem verirsek ne kadar başarılı olabileceğimizi biliyorum. Ne kadar çocuğumuzun hayatına bu manada dokunabilirsek, o kadar yararlı olur. Öğretmenlerimizin emeklerinden gurur duyuyoruz. İlçemizin öğretmen kabiliyeti ve kalitesi oldukça yüksek. Çarşamba Belediyesi olarak Tarih Yazan Çocuklar kitabına bütçe vermeyebilirdik. Kimse de bunu bize sormazdı. Ancak bu çocuklara Çarşamba’da yetişen kişiler olarak görevimiz var. Ben kendi görevimi çocukları bu kitaplarla buluşturarak yaptığımı düşünüyorum. Daha fazlasını yapmakla alakalı başka bir görev düşerse de koşmakla yükümlüyüm. Bundan sonraki süreçte de öğretmenlerimize, çocuklara milli ve yerli kahramanlarımızı öğretmek noktasında görev düşüyor. İnşallah güzel bir başlangıç ve güzel bir örnek oluruz” diye konuştu.

Programda konuşan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise, “Her alanda birçok kurs veriyoruz. Bu proje ise tamamen geçmişimize yönelik yapılan bir proje. Çocuklarımıza bir kişilik ve karakter vermenin yanı sıra tarihimizi öğretme anlamında yapılan bir projedir. Projeyi çok anlamlı buluyoruz. Projeye destek veren Çarşamba Belediyesi’ne ve milli eğitim müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum. Geçmişini bilmeyen ve sahip çıkmayan, geleceğe emin adımlarla yürüyemez. O anlamda tarihi kişilikleri bilmemiz gerekir. Projemiz çocuklarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de projenin herkes için hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Tarih Yazan Çocuklar Genel Koordinatörü Esma Karadağ ve Platform Başkanı Ahmet Ali Ortadeveci de projenin detaylarını eğitimcilere aktardı.

Tanıtım ve imza programında konuşma ve sunumların ardından kurumlar arasında imzalar atılırken, Seyit Onbaşı’nın top mermisini sırtlaması da canlandırıldı. Programın sonunda öğretmenlere Tarih Yazan Çocuklar Kitap Seti dağıtıldı.