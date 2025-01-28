Doç. Dr. Mustafa Kılıç, çocuklar ve ergenlerde bel ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan spondiloliz ve spondilolistezis hakkında bilgilendirdi. Spondiloliz’in omurda stres kırığı ya da zayıflık ile ortaya çıktığını belirten Kılıç, düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.

Spondiloliz, omurgayı oluşturan omurlardan birinde stres kırığı veya zayıflık olarak tanımlanır. Özellikle jimnastik, futbol ve halter gibi sporlarda sık tekrarlanan hareketlerin bu duruma zemin hazırlayabileceğini belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kılıç, bazı durumlarda bu kırıkların omurun kaymasına neden olarak spondilolistezise yol açtığını ifade etti.

Tekrarlayan hareketler riski artırıyor

Omurga, omur adı verilen 24 küçük kemikten oluşur ve omurilik ile sinirleri korur. Alt sırt bölgesindeki lomber omurga, beş omurdan oluşur ve bu bölgede spondiloliz ve spondilolistezise daha sık rastlanır. Dr. Kılıç, spondilolizde “pars interarticularis” adı verilen ince bir kemik bölümünde çatlak veya kırık oluştuğunu ve bunun genellikle 4’üncü ya da 5’inci lomber omurda meydana geldiğini aktardı. Kılıç, ayrıca genetik faktörler ve tekrarlayan fiziksel aktivitelerin bu durumun ortaya çıkma riskini artırdığına dikkat çekti.

En yaygın belirtisi bel ağrısı

Spondiloliz ve spondilolistezisin başlangıç aşamalarında belirgin bir semptom görülmeyebilir. Ancak hastalığın en yaygın belirtisi bel ağrısıdır. Bu ağrı genellikle bir kas gerginliği gibi hissedilir ve dinlenmeyle hafifler. İleri vakalarda sırtta sertlik, hamstring kaslarında gerginlik ve yürüyüş zorluğu gibi şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Kılıç, bu tür durumların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İleri seviye vakalarda ameliyat gerekebiliyor

Tedavideki temel hedefin ağrıyı azaltarak hastanın günlük yaşamına dönmesini sağlamak olduğunu belirten Dr. Kılıç, çoğu hastanın ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğini söyledi. İstirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi gibi yöntemlerin genellikle etkili olduğunu vurgulayan Dr. Kılıç, yüksek dereceli spondilolistezis vakalarında cerrahi müdahalenin gerekebileceğini söyledi. Dr. Kılıç, spinal füzyon gibi cerrahi yöntemlerin omurları birleştirerek kaymayı önlemek ve omurgayı stabilize etmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Bel ağrısı şikayetlerinde erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çeken Dr. Kılıç, özellikle risk grubunda yer alan çocuklar ve ergenlerin düzenli kontrollerden geçirilmesinin faydalı olacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.