Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar ve İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi çocukları, düzenlenen etkinlikte 2023’ü gönüllerince eğlenerek karşıladı.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar ve İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi çocukları, düzenlenen etkinlikte 2023’ü gönüllerince eğlenerek karşıladı.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakini deneyimli vatandaşlar, İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar ile birlikte yılbaşını kutladı. Düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliğine katılan deneyimli vatandaşlar ve çocuklar 2023 yılını coşku ile karşıladı. Etkinlikte deneyimli vatandaşlar ve çocuklar, sandalye kapmaca oyunu oynadı. Çocukların büyükleri ile birlikte müzikler eşliğinde eğlendiği etkinlikte, sohbet de edildi. Yeni yıl pastası kesilerek sonlanan etkinlikte hem büyükler hem de çocuklar, keyifli bir yılbaşı kutlaması yaşadı.

Hatıra fotoğrafı da çektirilen etkinlik, yeni yıl pastasının kesilmesi ile son bulurken, deneyimli vatandaşlar düzenlenen programdan dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.