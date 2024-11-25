Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyunları sahnelendi.

‘Tiyatroda Buluşalım’ sloganıyla hazırlanan, çocuk ve yetişkinler için sahnelenen iki ayrı oyun, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde tiyatro severler ile buluştu. ‘Sponsorum Kim Olsun’ çocuk oyununda çocuklar keyifli anlar yaşarken aynı zamanda birçok konuda bilgi sahibi oldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyerek, çocukların tiyatro sevincini paylaştı.

Kış boyunca çocuklar ve yetişkinler için tiyatroların sahnelenmeye devam edeceği bilgisini paylaşan Subaşı, tüm vatandaşları tiyatro oyunlarını takip etmeye davet etti.

‘Tiyatroda Buluşalım’ etkinliği kapsamında aynı gün yetişkinleri için ise; ’Dönmeyen Dolap’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.