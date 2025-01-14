Plan Be Yapım tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olan ‘Viking Vicky Müzikali’, çocuklar ve aileleri için eğlence dolu bir sanat deneyimi sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ilk kez sahnelenecek ‘Viking Vicky Müzikali’ ile çocuklar sanatla buluşuyor.

TRT Çocuk ekranlarında severek izlenen ‘Vikingler’ çizgi dizisinin sevilen karakterleri Vicky ve Halvar, bu kez sahneye taşınıyor.

Yazar ve yönetmen F. Berke Yüksel’in kaleminden çıkan bu müzikal, canlı sahne şovu formatında izleyiciyle buluşacak. ‘Viking Vicky Müzikali’, Vicky ve babası Halvar’ın maceralarla dolu yolculuğunu anlatırken, çocuklara hayal dünyalarının kapılarını aralıyor.

Müzikalin hazırlık süreci hakkında bilgi veren F. Berke Yüksel, “Türkiye’de uzun süredir lisanslı çizgi film karakterlerinin sahne şovlarını alışveriş merkezlerinde seyircisiyle buluşturuyoruz. Şimdi ise bu tecrübemizi daha uzun senaryolarla birleştirerek, adeta bir çizgi film bölümü tadında müzikal gösteriler hazırladık” dedi.