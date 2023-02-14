Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğretmen ve velilerden bir günde 90 bin TL toplandı. Toplanan para ile Denizli’den alınan kumaşlarla deprem bölgelerindeki çocuklar için uyku tulumu dikimine başlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğretmen ve velilerden bir günde 90 bin TL toplandı. Toplanan para ile Denizli’den alınan kumaşlarla deprem bölgelerindeki çocuklar için uyku tulumu dikimine başlandı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezinde görevli yardımsever öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle binlerce minik yüreği ısıtacak tulumlar dikilmeye başlandı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Mevlana, ’Şems bana bir şey öğretti: Dünyada biri üşüyorsa sen ısınamazsın!’ diyordu. Gerçekten de bunu iliklerimize kadar hissederek çıktık bu yola. Bütün ülkemizi üzüntüye boğan deprem felaketinde depremzede çocukların üşüdüğünü, uyku tulumuna ihtiyaç duyduklarını öğrendik. Bir mesaj kadar yakınımızda olduklarını bildiğimiz idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin kapısını çaldık. Yanılmadık, yanıltılmadık da. Sadece 24 saat içerisinde 90 bin TL topladık ve hemen Denizli’den gerekli kumaşı temin ettik. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezinde görevli yardımsever öğretmen ve öğrencilerimizin yardımıyla binlerce minik yüreği ısıtacak tulumlar dikmeye başladık. İnsanlar ölür ama insanlık ölmez. Bizlerde bu yardımseverlik, paylaşma duygusu olduğu sürece hiçbir doğal afet bizi yıkamaz. Fıtrat değişir sanmasınlar, bu kan yine o kandır; bu ruh yine o ruhtur. Bu kutsal çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür eder, bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ederiz" dedi.