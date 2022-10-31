KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Gün boyunca süren Cumhuriyetin 99. yıl dönümü için düzenlenen kutlama etkinliklerinin yanı sıra çocuklara yazmayı, edebiyatı sevdirmek ve hayal güçlerini geliştirmeye destek olmak amacıyla düzenlenen “Sen de Yaz” öykü yarışmasında finale kalan genç yazarların öykülerinden oluşan “Gelecekte Ben” kitabının imza günü yapıldı. Yarışmanın seçici kurul üyelerinin teşekkür konuşmaları ile başlayan imza gününde genç yazarlar, kendi öykülerinden oluşan “Gelecekte Ben” kitabını okurları adına imzaladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli atölye, aktiviteler, özel danslar ve müziklerle Cumhuriyetin 99. yılı kutlandı.

“Gelecekte Ben” öykü kitabı 29 Ekim’deki imza günü ile tanıtıldı

Öykü yarışmasında finale kalan öyküler 23 Nisan’da Kidzania İstanbul’da yapılan törenle açıklanmıştı. Erbulak Evi iş birliğiyle hayata geçirilen ve 10-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı “Gelecekte Ben” temalı yarışmada, öykü kitabında yer almaya hak kazanan 20 finalistin kitabı, 29 Ekim’de çocuklar ülkesinde yapılan imza gününde okuyucuyla buluştu. Kitap satışından elde edilecek gelir ise Sosyal Ben okullarına kırtasiye yardımı olarak ulaşacak.

Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Sevinç Erbulak gibi Türkiye’de sanat alanındaki önemli isimlerin ve Kidzania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Meral Molinas ve KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu’nun, çocukların hayal dünyasına yolculuk ederek belirlediği 20 öykünün yeni genç yazarları teşvik etmesi hedefleniyor.

“Sen de Yaz” 2. dönem başvuruları başlıyor

“Daha İyi Bir Dünya” temasıyla ikinci kez gerçekleştirilecek “Sen de Yaz” öykü yarışmasının yeni dönem başvuruları da 29 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru için kullanabilecek QR koda; Gelecekte Ben kitabından, çocuklar ülkesinden ve çocuklar ülkesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.