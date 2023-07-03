Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Geleneksel Akıl Zekâ ve Strateji Köçürme ve Aşık Oyunları Eğitimi, Merkezler ve Birimler binasında başladı.

Eğitime, program yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Topal, tarih öğretmeni Ayşe Gümüş ve 7-12 yaş arası çok sayıda çocuk ilgiyle katılım gösterdi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topal, eğitimin açılış konuşmasında “Türk dünyasının kültürel zenginlikleriyle Eskişehir’imizi ve çocuklarımızı buluşturmak adına bu güzel programa ev sahipliği yapma şerefini Çocuk Üniversitesi üstlendi. Ayşe hocamız yapmış olduğu rafine faaliyetlerle çocuklarımızın zihin dünyasında kültürel anlamda önemli izler bırakıyor. Eskişehir’de olduğumuz için de çok şanslıyız, buraya her yerden göç eden insanlar sadece eşyalarını değil kültürlerini de beraberinde getirdi. Bu sebeple Eskişehir’i Türk dünyasının mini bir manzumesi olarak adlandırıyorum.” dedi.

“Çocuklarımızın teknoloji alışkanlığını yönlendirmeye hedefliyoruz”

Türk Dünyası Geleneksel Akıl Zekâ ve Strateji Köçürme ve Aşık Oyunları programı eğitmeni öğretmen Ayşe Gümüş ise, çocukların sosyalleşmesini desteklerken, oyunların oynanır hale getirilmesini sağlamanın program amacına dahil olduğunu söyledi. Oyunlarla birlikte kültürlerin de öğrenildiğini ifade eden Gümüş, “Çocuklarımıza Türk dünyasında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zekâ ve strateji oyunlarını öğretmek ve bu oyunları etkin ve verimli şekilde kullanarak çocukların teknoloji alışkanlığına olumlu yön vermek bizim ilk ve en önemli hedefimizdir” dedi.

Türk Dünyası Geleneksel Akıl Zekâ ve Strateji Köçürme ve Aşık Oyunları Programı oyunların videolu tanıtımı, Gün Üç Taş ve Bestaş oyunları, Aşık oyunları, Aşıklı Beştaş, Köçürme oyunları, Yalakkaya, Mangala, 9 Kumalak ile devam etti.