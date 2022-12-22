Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ortaklığında, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle düzenlenen ‘Çocuk Tiyatrosu’nda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ortaklığında, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle düzenlenen ‘Çocuk Tiyatrosu’nda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Bu yıl Türk dünyası ve kültür başkenti ilan edilen Bursa’da somut olmayan ortak kültürel mirası yaşatan çeşitli etkinlikler ve sanat organizasyonları ile düzenlendi. Onlardan biri de Bursa Şehir Tiyatrosu’nun Türk Dünyası’nda önemli yer tutan Piri Reis, Harezmi, Mimar Sinan, Nasrettin Hoca, Evliya Çelebi gibi Türk kahramanlarının yer aldığı ‘Seyyah’ adlı çocuk tiyatrosu oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bine yakın ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen çocuk tiyatrosunda bulmacaları çözerek ilerleyen Seyyah’ın macerasına çocuklar da ortak oldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların bu tarz çocuk tiyatroları ve etkinliklerin devam etmesini istediler.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Ortak tarih ve kültüre sahip olduğumuz, kardeş şehir Bursa’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının Bursa Şehir Tiyatrosu’nun ‘Seyyah’ oyunu ile çocuklarımızı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın da mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hem eğlenceli hem de eğitici olan ‘Seyyah’ adlı çocuk tiyatrosu’nun gerçekleşmesinde bizlere destek veren başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Alinur Aktaş ve Şehir Tiyatrosu’nun kıymetli oyuncuları ve ekibi olmak üzere etkinliğimize katılan öğrencilerimize, ulaşım desteği sağlayan Bilecik Belediyesine, finansman desteği sağlayan Bilecik Valiliği İl Özel İdaresine ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.