Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretmeye devam ediyor.

Belkıs Mahallesi’nde, 20 bin metrekarelik alana kurulu olan bu tematik parkta verilen eğitimler, geleceğin sürücü ve yayalarının bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor. Son olarak, Olcay Külah İlkokulu ve Kıbrıs İlkokulu’nun 4. sınıf öğrencileri bu eşsiz parkta eğitim aldı.

Parkta, hafta içi her gün yaklaşık 200 öğrenciye eğitim veriliyor. Bugüne kadar toplam 71 bin 705 öğrenci bu parkta eğitim alarak trafik bilinci kazanma fırsatı buldu.

Minyatür şehir düzeninde eğitim

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, çocukların gerçek hayattaki trafik şartlarına deneyimleyebilecekleri minyatür bir şehir düzenine sahip. Parkta; 24 kişilik 2 sınıf, 51 kişilik amfi, trafik sinyalizasyon sistemleri, alt ve üst geçitler, yaya geçitleri ve kavşaklar yer alıyor. Ayrıca, itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu ve otobüs durağı gibi yapıların bulunduğu bir ortamda, öğrenciler eğitimlerini gerçek hayata en yakın şekilde gerçekleştiriyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, parkta ilk olarak trafik kuralları hakkında teorik eğitim alıyor, ardından akülü ve pedallı araçlar kullanarak öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçiriyor. Ayrıca, bisiklet öğrenimi için özel olarak hazırlanan 650 metrelik bir bisiklet yolunda güvenli sürüş deneyimi de yaşanıyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara su matarası hediye ediliyor, başarılı öğrenciler ise parkın oyun alanında keyifli zaman geçiriyor.

Güvenli sürüş ve bilinçli yaya eğitimi

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, öğrencilere sadece trafik kurallarını öğretmekle kalmayıp, güvenli sürüş ve bilinçli yaya olma konusunda da farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Bu eğitimler, güvenli bir gelecek için önemli bir yatırım olarak görülüyor ve çocukların hem trafik kurallarına uymayı hem de sorumluluk sahibi bireyler olmayı öğrenmelerine katkı sağlıyor.