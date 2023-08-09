Yüreğir Belediyesi’nce Adana’da, çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması maksadıyla Trafik Eğitim Parkı yapılıyor.

Yüreğir Millet Bahçesi’nde yaklaşık 7 bin metrekare alanda yapımı devam eden Trafik Eğitim Parkı’nda ilk yardım binası, amfi, gözetleme kulesi, tren istasyonu, tünel, üst geçit, dekor binalar, koşu, bisiklet ve trafik eğitim yollarının yer alacağı ifade edildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Trafik Eğitim Parkı’nın Adana’da bir ilk olacağını söyledi. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Kocaispir, “Çocuklarımız okullarında, derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini parkımızda uygulama fırsatı bulacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü ekipleri, çocuklar için yapılacak olan Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Parkın 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında hizmete sunulmasının planlandığı bildirildi.