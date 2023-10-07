Sinop’ta özel bir sanat merkezinde düzenlenen eğitimle küçük çocuklar trafik kuralları hakkında bilgilendiridi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, özel bir sanat merkezinde düzenlenen eğitimde öğrencilere trafikle ilgili önemli konularda bilgilendirme yapıyor. Kurs kapsamında verilen bilgiler arasında temel trafik bilgisi, trafik işaretleri ve levhaları, okul servis araçlarında güvenlik önlemleri, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımının trafikteki önemi bulunuyor. Eğitimlerin amacı, çocukların trafik kurallarına ve güvenli sürüş alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmelerine yardımcı olmak ve trafik kazalarını azaltmaya katkıd bulunmak. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliği bilincini toplumun her kesimine yaymak için bu tür eğitimleri sürekli yapıyor.