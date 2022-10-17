Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz olarak sergilediği tiyatro oyununda çocuklar hem eğlendi hem de kitabın önemini anladı.

Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz olarak sergilediği tiyatro oyununda çocuklar hem eğlendi hem de kitabın önemini anladı.

’Kitaplar Ülkesi’ adlı eğlenceli ve öğretici çocuk oyunu, Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı salonunda sergilendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de oyunu izledi. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, kitabın ve kitap okumanın önemini anladı. Çocukların ve yetişkinlerin hoşça vakit geçirdikleri ücretsiz tiyatro oyunları her ay düzenli olarak devam edecek.