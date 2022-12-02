Kartepe Belediyesi’nin tiyatro sezonu "Bremen Mızıkacıları" oyunu ile başladı. Oyunu izleyen çocuklar, yalnız kalmış 4 hayvanın bir araya gelerek nasıl dost olduklarını öğrendi.

Kartepe Belediyesi’nin tiyatro sezonu "Bremen Mızıkacıları" oyunu ile başladı. Oyunu izleyen çocuklar, yalnız kalmış 4 hayvanın bir araya gelerek nasıl dost olduklarını öğrendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Grimm Kardeşler’in (Jacob Grimm-Wilhelm Grimm) yazdığı masalda, evden kaçan eşek, köpek, kedi ve horozun Bremen’e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri, pandomim gösterisi eşliğinde anlatıldı. Keyifli dakikalar geçiren minikler, yapayalnız kalmış 4 hayvanın dostluklarını da öğrenme fırsatı buldu.

Tiyatro gösterisine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yavrularımız keyifli bir gün geçirmesini istedik. Bremen Mızıkacılarını Kartepe’ye getirdik. Kültür sanat etkinliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.