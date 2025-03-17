Manisa’nın Soma ilçesindeki Zeytinli Camii’nde çocukları camiye çekebilmek için teravih namazı sonrası bisküvi, çikolata, kek ve meyve suyu gibi ikramlarda bulunuluyor. Hayırseverlerin desteğiyle Cami İmam Hatibi Burak Karaca tarafından oluşturulan Cami Çocuk Dolabında toplanan ikramlıklarını alan çocuklar hem ibadetlerini yapıyor hem de manevi değerleri öğrenmiş oluyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazları büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Manisa’nın Soma ilçesindeki Zeytinli Camii İmam Hatibi Burak Karaca, teravih namazını coşkuyla kılan yaklaşık 20-25 çocuğa, ibadet sonrası küçük hediyeler vererek çocukları mutlu ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal dayanışma ve manevi eğitim vizyonuna uygun olarak Cami Market projesini başlattıklarını kaydeden İmam Karaca, "Çocuklarımızı camiye çekmek, onlara cemaatle namaz kılma alışkanlığını kazandırmak ve dini değerlerle yetişmelerini sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ramazan ayında çocukları camiye teşvik etmek amacıyla ikramda bulunuyoruz." diyerek, çocukların küçük yaşlarda camiye gelmeye başlamasının, ilerleyen yıllarda ibadet ve dini değerlerle bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Camii cemaatinin de destek verdiği proje, hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülüyor. "Çocuklarımızı İslam’ın değerleriyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Rabbim gençlerimizi muhafaza eylesin" diyen İmam Karaca, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini ve geleceğin, doğru şekilde yetiştirilen çocukların ellerinde şekilleneceğini ifade etti.

Cami sevgisi ve yardımseverlik bir arada

İmam Burak Karaca, camiye gelen çocukların sadece ibadetle değil, aynı zamanda yardımseverlik ve paylaşma değerleriyle de tanıştığını belirtti. Karaca, "Camiye gelen her çocuğa küçük bir ikram sunulması, sadece manevi bir bağ kurmanın ötesine geçiyor; aynı zamanda toplumdaki dayanışma ruhunu da pekiştiriyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu projeyi sürdürüyoruz. Onlar sayesinde çocuklarımıza güzel ahlakı ve İslam’ı öğretme fırsatımız oluyor" dedi.

Çocuklardan Ali Çetin ise, "Ailemle camimize geliyoruz, namazımızı kılıyoruz, hocamız da bize bisküvi ve çikolata veriyor. Çok mutlu oluyoruz." diyerek, uygulamanın kendisinde oluşturduğu mutluluğu dile getirdi.

Müftü Hasan Hüseyin Kılınçal’dan destek mesajı

Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, projeyi çok değerli bulduğunu belirterek, "Çocuklarımızın camiye ilgisini artırmak ve onları manevi değerlerle tanıştırmak için bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

Soma Zeytinli Camii’nde uygulanan proje, çocukların camiye olan sevgisini pekiştirirken, aynı zamanda toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor.