Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde tahta arabalarla “ Yöresel Dingil Yarışları “ düzenlendi.

Bayram ve özel günlerin yanı sıra kendi yaptıkları tahta arabalara binen çocuklar bu kez de “ Yöresel Dingil Yarışlarında” mücadele etti. Takım elbiseleriyle tahta arabaya binen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın mahalle muhtarı Mustafa Eğiol ile yarışı da ilgi odağı oldu.

Mahalle halkının tezahüratları eşliğinde gerçekleşen mahalle muhtarının kazandığı yarışmada Sındırgı’nın doğallığını ve kültürlerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Çocukluğumuza gittik. Yüreğil’de şu anda tahta arabadayız. Dingil yarışları diyorlar ama hakikaten çok orijinal bir şey. Kravatlı bir halde buradayız. Emeği geçenleri bir kültürü yaşatanları tebrik ediyorum ”dedi.

Yarışmaya katılan çocuklar “ Yarışmayı kazanamasam da eğlendim. Köyümüzde geleneğimizi yaşatıyoruz. Normal zamanda da tahta arabalarımızla oynuyoruz” dedi.