Altunhisar Keçikalelesi Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında düzenlenen programla çocuklar hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinden Gençlik Liderlerinin katıldığı “Merkezim Her Yerde” programına Altunhisar Kaymakamı Abdülhamit Bağış ile ilçe protokolü de katıldı. Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen ve 85 çocuğun katıldığı etkinlikte futboldan, voleybola, langırttan, geleneksel okçuluğa, atletizm ve cimnastikten taekwondoya kadar birçok branşta çocuklar sporla tanıştı.

Etkinlikte İlçe Müftülüğü tarafından ise çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.