DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ‘Spor Mahallemde’ etkinliği Burhaniye Mahallesi’nde yapılırken, çocuklar spora doydu.

Düzce Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve hemen hemen her akşam gerçekleştirilen ‘Spor Mahallemde’ etkinliği Burhaniye Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahalle halkının yoğun katılımı ile okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, minikler çeşitli spor etkinlikleri ile eğlence dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinliklerde voleybol, futbol, hentbol, masa tenisi, okçuluk gibi sporlara minikler doydu.