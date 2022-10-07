Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mevlana ve Mustafa Kemal mahalleleri sakinleri ve çocuklarla buluştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mevlana ve Mustafa Kemal mahalleleri sakinleri ve çocuklarla buluştu.

Sincan’ın geleceği için yatırımların ve projelerin masaya yatırıldığı, vatandaşla görüş alışverişinde bulunulan Sincan Belediyesi mahalle meclisi toplantıları devam ediyor. Başkan Ercan, kurmaylarıyla birlikte mahalle mahalle gezerek hem vatandaşı dinleyip hem de yapılanları vatandaşlarla paylaşıyor. Mahalle sakinleri tarafından her yaştan katılımın olduğu meclis toplantılarında Başkan Ercan, çocuklardan büyük ilgi gördü. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyen Ercan, çocukların sorularını cevaplamayı ihmal etmedi. Çocuklar sordukları sorularla salonu zaman zaman güldürürken, Başkan Ercan büyük bir ciddiyetle çocuklara cevap verdi.