Çocuk edebiyatının sevilen yazarları, Kütüphane Haftası’nda minik okurlarına yazarlık serüvenlerini ve okumanın önemini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nda minik okurlarını Türk edebiyatının son dönemdeki en sevilen çocuk yazarlarıyla buluşturdu. 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, yazar Melih Tuğtağ ve Merve Gülcemal Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Yazarlar okumanın ve kitapların insan hayatındaki önemine dikkat çekerek yazarlık serüvenlerini anlattı. Ayrıca çocuklardan gelen yazarlıkla ilgili sorular yanıtlandı. Üç gün boyunca Kocaelili minik okurlarıyla buluşarak sohbet imkanı bulan yazarlar, onlar için kitaplarını imzaladı.