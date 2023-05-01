Yozgat Sorgun Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen çocuk şenliğinin üçüncüsü, binlerce çocuk ve ailesinin katılımı ile tamamlandı.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Sorgun Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliği ile ilçedeki binlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı. Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda gün boyu süren etkinlikte çocuklar; palyaço gösterileri, animasyonlar, Hacivat ve Karagöz ve çizgi film kahramanları eşliğinde gönüllerince oynayıp vakit geçirdi. Eğlencenin tadını doyasıya yaşayan çocuklar, etkinlik sonrası Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan ve zaman zaman çocuklarla ilgilenme fırsatı bulan Başkan Ekinci, bu yıl içerisinde daha geniş çerçevede bir çocuk şenliği daha yapacakları müjdesini verdi.