Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğince Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı aile merkezlerinde kuran kursu eğitimi alan çocuklara yönelik, “Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Suçlar Mücadele” konulu seminer düzenlendi. Seminerde çocuklara internet kullanımının faydaları ve zararları anlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi, sosyal tesislerde özellikle eğitim amacıyla faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Seminer ve bilgilendirme toplantılarında kurum ve kuruluşların desteğini alarak hareket eden Şehitkamil Belediyesi, uzman eğiticiler eşliğinde çocukların şuurlu bir şekilde yetişmelerine imkan sağlıyor. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nü bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğince Karacaoğlan Sosyal Tesisi Aile Merkezi’nde kuran kursuna gelen çocuklara yönelik Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Suçlarla Mücadele konulu seminer düzenlendi. Toplum Destekli Polisler tarafından çocuklara, çeşitli konularda bilgiler verildi. Özellikle çocuklara, sosyal medya kullanımı hakkında, internetin faydaları ve zararları anlatıldı. Bunun dışında, sosyal medyada özel bilgilerin paylaşılmaması konusunda çocuklara çeşitli uyarılarda bulunuldu. Çocuklar, Toplum Destekli Polislerin vermiş oldukları bilgileri dikkatle dinledi.

"Çocuklarımız sosyal medya kullanımı konusunda daha dikkatli olacaklardır"

Seminer hakkında bilgi veren Karacaoğlan Sosyal Tesisi Aile Merkezi Kuran Kursu hocası Elif Açılan, “Okulların tatil olmasıyla birlikte aile merkezimizde çocuklarımıza yönelik yaz kuran kursunu açtık. Çocuklarımız, yaz dönemlerini en iyi şekilde geçirmeleri adına kursumuza geliyorlar. Kuran kursumuzda çocuklarımıza sadece kuran eğitimi değil, çeşitli seminerler ve toplantılarda düzenleyerek, hayatlarını etkileyebilecek konularda eğitimlerde veriyoruz. Bugün de Şehitkamil Belediyemiz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün işbirliği çerçevesinde çocuklarımıza Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Suçlarla Mücadele konulu seminer düzenledik. Toplum Destekli Polisler tarafından çocuklarımıza, sosyal medya kullanımı, internetin faydaları ve zararları anlatıldı. Çocuklarımız bu konuda gerçekten çok bilgilendi. İnanıyorum ki, çocuklarımız sosyal medya kullanımı konusunda daha dikkatli olacaklardır” şeklinde konuştu.

Bizlere verilen bilgilerden en iyi şekilde faydalanıyoruz

Bu tür seminerlerin kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken kuran kursu kursiyerlerinden Sara Erdem ise, “Okulların tatil olmasıyla bilekte yaz tatilimi en iyi şekilde değerlendirmek adına Karacaoğlan Aile Merkezindeki kuran kursuna geliyorum. Burada Elif hocamız sayesinde kuran öğreniyorum. Kuran eğitiminin yanında bizlere burada çeşitli seminerlerde düzenleniyor. Bugün de Toplum Destekli Polisler tarafından bizlere internet kullanımı konusunda seminer verdiler. Özellikle polis abi ve ablamız tarafından bizlere verilen bilgilerden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Polis abimiz, sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmamızı, internette en fazla günlük yarım saat zaman geçirmemizi, fazla zaman geçirmenin bizim zararımıza olduğunu söyledi. İnternette kötü kişilerin bulunduğunu ve özel bilgilerimizin hiçbir şekilde paylaşmamız konusunda, kimseye inanmamamız konusunda uyarılarda bulundu. Bizlerde, polis abimizin bize vermiş olduğu uyarılara dikkatle uyacağız, interneti fazla kullanmayacağız, internette geçirdiğimiz zamana dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.