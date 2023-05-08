SANKO Holding tarafından deprem bölgesi Adıyaman’da düzenlenen çocuk sinema şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan SANKO Holding işletmeleri bahçesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bir birinden farklı etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.Sinema, yüz boyama, takı sanatı, oyun grupları ve illüzyon gösterilerinin bulunduğu etkinlikte çocuklar sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar günün tadını çıkarttı. SANKO Holding bünyesinde kurulan ve tamamı depremzedelerden oluşan bin 200 kişilik konteynır yaşam alanında kalan çocuklar ve ailelere düzenlenen etkinlik moral oldu. Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş, “SANKO Holding olarak biz ilk günden itibaren sahadayız bölgenin iyileşmesi için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün Adıyaman’dayız, Adıyaman’da SANKO Holdingin oluşturduğu bin 200 konteynırdan oluşan bir yaşam kentimiz var. Bu yaşam kentin içerisinde yaşayan çocuklarımızla birlikte bugün bir SANKO Çocuk Sinema Şenliği düzenledik. Burada çeşitli aktiviteler, eğlenceler, sinema gösterimi yapıldı. Böylelikle çocukların tekrardan sosyal hayata dönmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem Adıyaman’da hem Gaziantep’te hem de çevre illerde elimizden geldiğince çalışarak iyileşmek için, bu süreci hep birlikte atlatmak için SANKO olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular bugün, biz de onları mutlu gördüğüm için mutlu olduk. Her zaman onların yanındayız bunu bilmelerini isteriz. Biliyorsunuz SANKO Holding bölgede, Gaziantep, Adıyaman Kahramanmaraş’ta yatırımları çok olan büyük olan bir şirket bir sanayi gurubu dolayısıyla da çalışma 8 binden fazla çalışma arkadaşımız vardı. Bizler çalışma arkadaşlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar ise, oldukça güzel zaman geçirerek eğlendiklerini ve bu tür etkinliklerden dolayı SANKO Holding yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.