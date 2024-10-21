Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki dört mahallede çocuklar için müzik ve resim atölyesi etkinliği düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocukların yetenek ve potansiyelini açığa çıkartmak, sanata olan ilgisini arttırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Sur ilçesi Bağıvar ve Çarıklı, Yenişehir ilçesi Feritköşk ve Bağlar ilçesi Şeyh Şamil mahallelerinde çocuk sanat atölyesi gerçekleştirildi.

Ma Müzik Center paydaşlığıyla gerçekleştirilen atölyelerde eğitmenler, erbaneler ve çocukların ilgisini çekecek şarkılar eşliğinde mahalleleri gezerek çocukları topladı. Eğitmenler, çocuklarla birlikte şarkılar söyleyip, enstrüman çalarak ve resim yaparak atölye çalışması yaptı. Çember oluşturan çocuklar, doyasıya eğlenerek neşeli bir gün geçirdi.