Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çocuk Kütüphaneleri’nde düzenlenen yaz kurslarına katılan yaklaşık 3 bin çocuk, etkinlik ve sanatla dolu eğlenceli bir yaz tatili geçirdi.

Çocuklara yönelik kurulan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Alaeddin Yavaşca ve Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi’nde yaz tatili için hazırlanan 14 farklı branştaki atölyelere katılan çocuklar eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen piyano, keman, gitar, melodika, bağlama, mozaik, resim, drama, satranç, ebru, robotik kodlama, bibliyoterapi, İngilizce ve el sanatları kursları ile çocukları küçük yaşta sanatla tanıştırarak, estetik bakış açılarının ve hayal güçlerinin genişlemesine katkı sağlanması amaçlanırken el sanatlarıyla da ince kas yeteneklerinin gelişmesi hedefleniyor.

Çocuklar ve ebeveynlerin katılacağı özel atölyeler düzenleniyor

Ayrıca Masal Atölyesi ve Aile-Çocuk Atölyesiyle de çocuk ve ebeveynlerin yaz dönemini interaktif bir şekilde dolu dolu geçirmelerine olanak sağlanıyor. Tüm yaz boyunca etkinliklere ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphaneleri yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla beraber okul gruplarını da ağırlamaya hazırlanıyor.