Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Sömestir Atölyeleri" resim eğitimleri ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Sömestir Atölyeleri" resim eğitimleri ile devam etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü devre arasını iyi değerlendirdi 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arasını iyi değerlendirdi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi atölyelerinde alanlarında uzman isimler tarafından eğitim gören öğrencilere bu kez Resim Eğitmeni Emirhan Candan eşlik etti. Çocuklar resim yapmanın temel bilgilerini eğitmenlerinden öğrendiler. Beyaz tuvallere yeteneklerini yansıtan minikler rengarenk ve eğlenceli bir gün geçirdiler.