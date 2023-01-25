Kocaeli’de öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen sanat ve eğlence atölyeleri ikinci gününde de devam ediyor. Erken saatlerde de Kocaeli Kongre Merkezi’nde hazır bulunan minikler, eğlence dolu anlar geçiriyor.

Kocaeli’de öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen sanat ve eğlence atölyeleri ikinci gününde de devam ediyor. Erken saatlerde de Kocaeli Kongre Merkezi’nde hazır bulunan minikler, eğlence dolu anlar geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen atölye etkinlikleri İzmit’e Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında kurulan eğlenceli atölyeler, etkinliklerin ikinci gününde de öğrencilerle doldu taştı. Çocuklar, Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilen Masal Saati Atölyesi’ne adeta koşarak geldi. Minikler, Nazlı Çevik Azazi’nin anlattığı masalı hep birlikte dinledi. Masal Saatinin bir başka konuğu ise Berfin Sıla Kepez oldu.

Kendi mühürlerini yaptılar

Masal Mühür Atölyesi’nde mühür yapımını öğrenen minikler, ardından duygu dünyalarından hareket ederek kendi mühürlerini oluşturdu. Atölye etkinlikleri içinde yer alan taş boyama, origami, geleneksel oyuncak yapımı, cam altı resim, ıhlamur baskı ve kaşık kukla atölyelerinde de birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirildi.