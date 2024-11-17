Şahinbey Belediyesi 11-17 Kasım tarihleri arasında öğrencilere eğlence dolu bir tatil yaşattı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği 11 Kasım günü saat 09.00’da kapılarını açarken bir hafta boyunca çocukları misafir etti. Ara tatillerini dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar ve aileler Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliğine akın etti.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Hayata geçirdiği uygulamalarla öğrencileri yalnız bırakmayan Şahinbey Belediyesi, ara tatili öğrencilerin verimli bir şekilde geçirmeleri için hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri etkinlikler düzenledi. Yedi gün süren etkinliklerde Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi, Baby Shark, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Kral Şakir, Survıvor Parkuru, Transformers ve Masal Ağacı gibi gösteriler düzenlenirken, yüz boyama, şişme oyun grupları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi.

“Yeni fuarlar ve eğlenceler düzenleyeceğiz”

Çocukların dolu dolu bir ara tatil geçirdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öğrencilerimizin ara tatillerini daha verimli geçirmeleri için 11-17 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliği düzenledik. Yedi gün süren Çocuk Şenliğinde Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi, Baby Shark, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Kral Şakir, Survıvor Parkuru, Transformers ve Masal Ağacı gibi daha birçok etkinliklerle çocuklarımızı buluşturduk. Onlara eğlence dolu bir tatil yaşattık. Önümüzdeki dönemler de yine onlar için yeni fuarlar ve eğlenceler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.