DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri renkli bir yıla merhaba etkinliğinde gönüllerince eğlendiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri renkli bir yıla merhaba etkinliğinde gönüllerince eğlendiler.

Şükran Öney Anaokulu yöneticileri öğrencilerinin okul ortamına uyum sağlaması için renkli etkinlikler düzenliyor. Bu dahilde öğrencilere yönelik anaokulumuza hoş geldiniz eğlencesi amacını içeren renkli bir yıla merhaba etkinliği yapıldı.

Şükran Öney Anaokulu Müdürü Emine Taşlı “Ailelerinden sonra ilk sosyal çevre olan anaokulu ortamı çocuklarımızın uyum sağlaması için gösterdikleri gayretin ilk adımı olduğundan bu geçiş eğlence ile birleşince ev ile okul arasındaki köprünün daha sağlam ve güvenilir olması adına önemli bir adım oldu. Çocuklarımızın mutluluğu, güveni sıcacık gülüşleri her şeyden önemli” dedi.

Okula yeni başlayan öğrenciler gönüllerince bir gün yaşamanın mutluluğu içinde evlerine gitti.