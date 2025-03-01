Çocuklar Ramazan ayını coşkuyla karşıladı.

Ramazan’ı şerif ayı Bahçelievler İhlas Yuva sitesinde çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Çocuklara eşlik eden büyüklerle birlikte maniler ve salevat söylenerek Ramazan alayı yürüyüşü yapıldı. Minik çocuklar, ellerinde davullar, yüreklerinde heyecanla Ramazan ayını karşıladı. Çocuklara site sakinleri tarafından çikolata ve şeker ikramı yapıldı. Site sakinleri, çocuklara eski Ramazanlar’ı göstermek ve bu manevi hayayı koklamaları için bu etkinliği düzenlediklerini söylediler.