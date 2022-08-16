Çorum Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde organize edilen “Pony Club” etkinliğinde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde organize edilen “Pony Club” etkinliğinde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve ülkemizin birçok noktasında çocukları atlarla buluşturduğu “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesinin yeni adresi Çorum oldu. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Veteriner İşleri Müdürlüğü Evcil Hayvan Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe 4-14 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz olarak katıldı. Pony atlara binen çocuklar etkinlik alanında çeşitli oyun ve aktivitelere de katıldı. Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte hayvan parkını da gezen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşarken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Pony Club sorumlusu Adil Yıldız, çocuklara at sevgisi aşılamak amacıyla 2014 yılından bu yana bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Yıldız, “Bizi Çorum’da ağırlayan ve bize bu imkânı sağlayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.