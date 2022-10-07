Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kentte bulunan çok sayıda okuldan gelen öğrencileri ağırladı. Kedi ve köpeklere büyük ilgi ve sevgi gösteren öğrenciler, büyüklere bakamayacakları hayvanları satın almamaları çağrısında bulundular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kentte bulunan çok sayıda okuldan gelen öğrencileri ağırladı. Kedi ve köpeklere büyük ilgi ve sevgi gösteren öğrenciler, büyüklere bakamayacakları hayvanları satın almamaları çağrısında bulundular.

Etkinlik hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, hedeflerinin çocuklara hayvan sevgisi ve bilincini aşılamak olduğunu, bu doğrultuda Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma HAYDİ ekipleri ile birlikte söz konusu programı düzenlediklerini söyledi.

“Çocuklara, sahiplenmeyi barınakta yapmalarının önemini anlatıyoruz”

Çocuklara, ekipler tarafından sırayla bölümlerin gezdirildiğini belirten Yıkılmaz, “Burada hayvanlarla ilgili sordukları sorulara cevap veriliyor. Hayvanların nasıl besleneceği, barınaklarda neler yapıldığıyla alakalı bilgiler veriliyor. Aslında burada göstermek istediğimiz şeylerden bir tanesi de şu, çoğu insan maalesef dışarıdan köpek satın almak suretiyle, baktıkları köpekleri daha sonra sokağa bırakmakta. Barınakta da şu an 2 bine yakın köpeğimiz, 500’e yakın kedimiz mevcut. Bu hayvanların büyük bir çoğunluğu, zaten sokağa terk edilmiş olan hayvanlar. Çocuklarda bu algıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Satın almayıp sahiplenmeyi barınakta yapmalarını, ebeveynlerine bu bilgileri vermelerini, bunun yanı sıra sahiplenmiş oldukları kedi ve köpeklerini sokağa bırakmamalarını anlatabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak haziran ayından itibaren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplenilen köpeklere, yeni yuvalarında adaptasyon sorunu yaşamamaları için temel komut eğitimleri verdiklerini de söyleyen Yıkılmaz, “İnsanlar genelde hayvanın yüzüne, beden durumuna bakarak köpekleri sahiplenmek istiyor. Fakat, adaptasyon sürecinde karşılaştıkları sorundan dolayı, bir süre sonra köpeği geri getiriyorlar. Bunu önlemek amacıyla, haziran ayından beri barınak içerisinde bir eğitim alanı düzenledik. Burada sahiplenmek isteyen kişiler, köpeklerle beraber vakit geçiriyor ve bu köpeklere basit komutların eğitimi veriliyor” diye konuştu.

“Hayvanları sahiplenirken, sürekli bakmayı da düşünmeliyiz”

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Berken Dinler, “Hayvanlarımızın korunmasını ve sahiplenilmesini, onlara daha iyi bakılmasını istiyorum. Zarar verilmiş hayvanlar gördüm ama burada iyileşiyorlar ve daha iyi oluyorlar. Bence iyi bir yer olmuş” dedi.