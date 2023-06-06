Kepez Belediyesinin, Dünya Çevre günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar, çöp ve atıklarla kirlenen ormanı temizlediler, ormandan onlarca poşet çöp topladılar.

Kepez Belediyesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle doğanın önemine ve kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla çevre etkinliği düzenledi. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Kepez Ormanı’nı çöpten ve atıklardan temizledi. Kepez Belediyesi, çöp toplama etkinliğine katılan çocuklara, eldiven tişört, şapka ve çöp poşeti dağıttı.

Daha sonra Eczacılar Ortaokulu, Gülveren İlkokulu ve Kepez İmam Hatip Ortaokulu’ndan gelen yüzlerce öğrenci, şehrin akciğeri olan Fatih Mahallesi’ndeki Kepez Ormanı’nda, şişeden araba lastiğine kadar onlarca poşet çöp topladılar.

“Çocuklar, temiz bir dünya istiyor”

Çocuklar, büyüklerin ormana çöp ve atık atmalarına tepki göstererek, temiz bir doğa, temiz bir dünya istediğini dile getirdiler. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de, çocuklara ormanı çöplerden temizlemesine yardım ettiler.

Ormanlık alanda toplanan çöpler ve atıklar çöp arabasına konularak, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürüldü.

“Çocuklar doğa bilinci kazanıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açıklamasında sadece Dünya Çevre Günü’nde değil, her zaman çevreye, doğaya ve doğal yaşama önem verdiklerini söyledi.

Dünya Çevre Günü’nde, çocukların ormanı çöplerden temizlemesinin doğa bilinci kazanmaları bakımından önemli bir etkinlik olduğuna işaret eden Tütüncü, “Keşke biz büyükler, çöplerimizi, atıklarımızı doğaya, çevreye atmayarak küçüklerimize örnek olsak. Çocuklarımız, doğayı çöplerden temizleyerek biz büyüklere güzel bir mesaj veriyor.

Kepez Belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde yer alan ormanlık alanlarımızı, imkanlarımız dahilinde periyodik olarak temizliyoruz.” ifadesini kullandı.

“Kepez’de çocuklar doğayla büyüyor”

Kepez’de çocukların çevre bilinci ve doğa sevgisiyle büyüdüğüne işaret eden Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “ Şehir ormanlarımızı, Kent Parkı mantığı ile düzenleyerek, halkımızın, çocuklarımızın kullanımına açtık. Bu parklarımız da çocuklarımızı ağaçla, doğayla, doğal yaşamla buluşturduk. Antalya Orman Çitliğimizde, yaz aylarında çocuklarımız toprağa sebzelerin fidelerini dikerek, tarımı öğrendi. Çocuklarımız, çam ağaçları içerisinde yer alan orman kütüphanelerimizde, doğanın huzur ortamında hem ders çalışıyor hem de kitap okuyor. Varsak Ormanları’nda 450 dönüm alana kuracağımız Millet Ormanı’nda çocuklarımıza yönelik kamp, bisiklet yolu, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler olacak. Özetle Kepez’de çocuklarımız, gençlerimiz doğanın içerisinde çevre bilinciyle büyüyor.”