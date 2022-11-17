DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulunan personellerin çocukları tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacı ile resimler çizildi. Çizilen resimler ile organ bağışının önemine dikkat çekildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulunan personellerin çocukları tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacı ile resimler çizildi. Çizilen resimler ile organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Organ Bağışı haftası sebebi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda organ bağışı ve nakli konusunda farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması organ bağışı konusunda daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi amacıyla hastane personellerinin çocuklarına aileleri tarafından verilen bilgiler ışığında, çocuklar organ bağışı konusunda hissettikleri duyguları resim çizerek anlattılar. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin organ bağışı konusunda duyarlılığı arttırmasına dikkat çekildiğini belirterek, “Her yaştaki bireylerde farkındalık oluşturması, daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi ülkemizde ve ilimizde konunun önemine dikkat çekmesi ve doğru bilgiler ile toplumumuza ışık tutması açısında çok önemli. Çocukların gözünde bu duyarlılığı görmek onların bilinçlerinde ve kalplerinde yer etmek bizim için çok çok önemli çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı. Özellikle bu yaşlarda bu konuları aile içinde konuşuyor olmaları küçük yaştan itibaren organ bağışının farkında olmaları gelecek için bizleri umutlandırıyor. Personellerimizin çocuklarının organ bağışı konusunda hissetmiş oldukları duyguları yürükleriyle işledikleri resimler ile göstermeleri bizleri çok mutlu etti” dedi.

“Öncelikli olarak birinci derece yakınlar”

Düzce Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz, öncelikli olarak birinci derece yakınlar ile görüşüldüğünü belirterek, “Organ bağışı tamamen gönüllülük esasına dayalı tıbbi bir uygulamadır. Türkiye’deki tüm beyin ölümleri Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ilgili hastanedeki organ nakli koordinatörü kişinin yakınları (öncelikli olarak birinci derecede yakınları) ile görüşüyor. Yakınlarının organ bağışı için onay vermesi üzerine kadavranın organları diğer hastalara yeni bir yaşam fırsatı sunmak üzere naklediliyor. Kişi sağlıklıyken, ölümünden sonra organlarının bağışlanması için onay verdiyse nakil merkezi bu konu hakkında bilgi sahibi olur ve organların nakledilmesi için harekete geçer. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız ve bir parçamız eksik kalır ise tam olmayız. Bu vesile ile çocuklarına zaman ayırıp konu ile ilgili bilgi veren ve bize bu güzel çalışmaları gönderen çocuklarımıza ve tüm organ bağışı gönüllülerine sonsuz teşekkür ederim” dedi.