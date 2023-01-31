Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ritim atölyesine katılan çocuklar çeşitli enstrümanlarla ritim tutarken, drama atölyesinde de iletişim ve empati kavramlarını oyun oynayarak pekiştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ritim atölyesine katılan çocuklar çeşitli enstrümanlarla ritim tutarken, drama atölyesinde de iletişim ve empati kavramlarını oyun oynayarak pekiştirdi.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca düzenlediği sanat etkinlikleri ve atölyelerle öğrenmeyi, keyifli hale getiriyor. 21 Ocak’ta film gösterimiyle başlayıp, müze gezisi, sanat ve kodlama atölyeleriyle devam eden etkinlik dizisinde sıra, ritim ve drama atölyesindeydi. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde Nilüfer Belediyesi Ritim Eğitmeni Akın Togay eşliğinde gerçekleşen ritim atölyesine katılan çocuklar, ilk olarak conga, bongo, djembe, marakas, cowbell, guiro, agogo bell, vibra ton gibi farklı ülkelere ait vurmalı çalgıları yakından görerek, temel bilgi sahibi oldu. Bu enstrümanların çıkardığı sesleri ve kullanımını da öğrenen çocuklar, ardından ritim aşamasına geçti. Eğitmen Akın Togay’ın yönlendirmesiyle enstrümanları kullanarak hareketli ritimler tutan çocuklar, atölyenin son bölümünde de şarkılara ritim uyarladı.

Çocuklar, günün ikinci etkinliğinde de drama eğitimi aldı. Nilüfer Belediyesi Drama Eğitmeni Sevil Şahin Hakverdi eşliğinde gerçekleşen eğitimde iletişim, empati, dinleme ve anlama kavramlarını oyunlar oynayarak pekiştiren çocuklar, ekip çalışmasının önemini de kavradı. Eğlenceli olduğu kadar öğretici geçen atölyeler sayesinde çocuklar, bir tatil gününü daha verimli bir şekilde geçirmiş oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği atölye ve etkinlikler, 3 Şubat tarihine kadar devam edecek.