Her okul ziyaretinden yüzlerce oyuncağı çocuklara hediye eden Karakaş, projenin devam edeceğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir ile birlikte okulları ziyaret eden Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, okul yönetimlerinden okulların durumları hakkında bilgi alıyor.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Karakaş, önce öğrencilerden çok çalışma sözü alıyor, ardından öğrencilerin oyuncalarını veriyor.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, çocuklar okulu sevsin diye oyuncak hediye ediyor.

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