Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması başlıyor. Yarışmanın bu yılki konusu; “Nasreddin Hoca Fıkraları” olarak belirlendi. Yarışmaya son katılım tarihi ise; 25 Kasım.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması başlıyor. Yarışmanın bu yılki konusu; “Nasreddin Hoca Fıkraları” olarak belirlendi. Yarışmaya son katılım tarihi ise; 25 Kasım.

Özel Ümit Hastaneleri yönetimi tarafından yapılan açıklamada; Nasreddin Hoca fıkraları temasının neden seçildiğine ile ilgili olarak, “Nasreddin Hoca fıkralarının eğitici yönü tartışılmaz bir gerçektir. Fıkraların iyimserlik, hayata bağlı ve ümitli olma, özeleştiri yapabilme, hoşgörülü, tedbirli olma, kötü alışkanlıkların zararları, dış görünüşe önem vermeme gibi eğitici ögeler barındırdığı bilinmektedir. Geleceğimizin emanetçisi olan gençlerimizin manevi olarak sağlıklı nesiller olmaları hedefimizdir. Hem Eskişehir hem de Türk kültürünün simgesi olarak büyük bir yere sahip olan Nasrettin Hoca ve fıkralarını genç öğrencilerimizin tanımalarını, fıkraların içeriklerini ve ana mesajlarını kavrayarak hayatlarına dahil pozitif kazanımlar elde etmelerini benimsemekteyiz. Bu sebeplerden dolayı Özel Ümit Hastaneleri olarak değerli öğrencilerimizin Nasreddn Hoca Fıkralarını görsel dille anlatabilme ve resimlere nasıl aktaracağınızı merak ediyor geleneksel resim yarışması konumuzu ‘Nasreddin Hoca Fıkraları’ başlığı altında belirlemiş bulunuyoruz. Tüm değerli öğrencilerimize başarılar diliyor, resimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” denildi.

Eskişehir, ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki 5,6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılacak yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış eseriyle öğrenciler katılabilecek. Yarışmanın ödülleri ise şöyle: Birinciye; 3 çeyrek altın, ikinciye; 2 çeyrek altın, üçüncüye; 1 çeyrek altın, mansiyon; dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmacılara; 1 gram altın.

Yarışmaya katılacak resimlerin şu özellikleri taşıması gerekecek: “Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacak. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı - soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapıştırılması gerekmekte. Öğrenciler resimlerini okullarında ilgili kişiye teslim edecektir, her okuldan seçilen 5 eser en geç 25 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü’ne elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmekte. Posta yoluyla gönderilen resimlerin nakliyeden dolayı doğabilecek hasar, yırtılma ve kaybolma durumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü ve hastane sorumlu olmayacak. Yarışmaya jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamayacak.”

Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler hastanenin sergi salonunda sergilenecek. Kazanan yarışmacılar 2 Aralık Cuma günü; hastanenin web sitesi; www.umithastanesi.com.tr adresinde ve hastanenin facebook ve instagram adreslerinde açıklanacak.