"Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında, çocuklara zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları, vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlaması amacıyla müzik kursu veriliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi yürütülüyor.

Söz konusu proje kapsamında çocuklara müzik kursu düzenlendi. Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen kursta çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları, vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Açılan müzik kursunda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler öğrencilere hediye edildi.