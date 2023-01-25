Eğitimlerin başladığı müzik kurslarında ilk olarak gitar ve saz eğitimleri verilecek. 10 yaş üzeri çocukların eğitim göreceği müzik kurslarına kayıt yaptırmak isteyen veliler, başvurularını Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne yapabilecek. Müzik eğitimleri akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dilovası Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu ve Köy Çocuk projesi bünyesinde açılan çocuklara yönelik müzik kurslarında eğitimler başladı.

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