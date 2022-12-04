Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı merkez, köy ve mezralardaki toplam bin 152 öğrenci, "Çocuklar Mutlu Olsun" projesiyle geziye götürüldü.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı merkez, köy ve mezralardaki toplam bin 152 öğrenci, "Çocuklar Mutlu Olsun" projesiyle geziye götürüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Güroymak Belediyesinin destekleriyle geçen yıl başlatılan projenin bu sene de devam ettiğini belirterek, "Merkez, köy ve mezralarımızdaki bin 152 öğrencimizi Tatvan ve Ahlat ilçelerimize geziye götürmeye başladık. Öğrencilerimiz bu turlar sayesinde hem eğlenip büyük mutluluk yaşıyor hem de ilimizin muhteşem tarihi ve dini mekanlarını, doğal güzelliklerini tanıyarak öğreniyorlar. Proje bünyesinde geçen sene de 3 bin civarında öğrencimiz ve öğretmenlerimiz kayak, sinema gibi sosyal ve kültürel etkinliklere gönderilmişti. Etkinliklerimiz farklı yaş grubundaki öğrencilerimiz ile devam edecektir. Bize her türlü desteği veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu’na teşekkür eder, öğrencilerimize iyi eğlenceler dileriz" dedi.