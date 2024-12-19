Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevleri, çocuklara aile sıcaklığında eğitim vermeye devam ediyor. Ailelerin, gözü arkada kalmadan çocuklarını emanet ettiği Emin Eller Gündüz Bakımevleri, miniklerin gelişimlerine katkı sağlıyor.

Menteşe ve Fethiye’de bulunan Emin Eller Gündüz Bakımevi, Yatağan’da da hizmet vermeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan bakımevlerinin sayısı artıyor. Bu kapsamda Ortaca ve Seydikemer’de de bakımevleri açılması için çalışmalar başladı.

Geniş sınıfları, güler yüzlü öğretmenleri, güvenli alanları ve daha birçok özelliğiyle velilerin tercih ettiği Emin Eller Gündüz Bakımevleri, sıcak aile ortamında hizmet vermeye devam ediyor.

Anne Ceren Gürsoy, Emin Eller Gündüz Bakımevi’ni tercih etme sebeplerini şu cümleler aktardı: “Temiz, güvenli, mutlu, sağlıklı bir ortam. Öğretmenlerin güler yüzlü ve çocukları sahipleniyor olması bizim için çok önemli idi. Daha da paylaşımcı bir çocuk olmaya başladı. Kızım aldığı eğitimle daha paylaşımcı bir çocuk olmaya başladı” dedi.

Eğitimlerin çocuklar üzerinde etkilerini anlatan Baba Uğur Göncü, “Kızım 2 yıldır burada eğitim görüyor. Hayal dünyasını geliştirirken böyle bir nezih ve eğitim kurumunun bizim için yararlı olacağını düşündük. Gerek aktiviteler olsun, gerek İngilizce dersleri ya da sosyal becerileri geliştirmek anlamında epey yol katettik” dedi.

Çocuğunun gelişimi için büyük bir adım olduğunu aktaran Baba Serhat Bülbül, “Oğlum 5 yaşında. Gayet memnunuz, mutluyuz. Buraya başladıktan sonra Halil Efe’de müthiş değişimler oldu. Hemen ilk ayda bunu belli bariz etti. Özellikle konuşma yeteneği, davranışları, uyku düzeni, yeme-içme düzeni. Bunlar çok fark etti” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi Müdürü Serap Yanpez, “Öncelikle hedefimiz kreşimizde çocuklarımıza güvenli ve mutlu bir ortam sağlamak. Eğitim içeriği olarak da MEB müfredatına uygun aynı zamanda kendi özgün eğitimimizi vererek ilerliyoruz. Buradaki temel hedefimiz de mutlu bireyler yetiştirmek. Bu kapsamda atölye çalışmaları yapıyoruz. Yenilikçi drama, görsel sanatlar, müzik, İngilizce, satranç, jimnastik gibi branş derslerimiz var. Kendi alanlarında uzman öğretmenlerimiz bu konularda öğrencilerimize eşlik ediyor” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçimlerden önce en önemli vaatlerinden birinin gündüz bakımevleri açmak olduğunu hatırlatarak, bu hedefin ilk adımını Yatağan’da attıklarını söyledi. Başkan Aras, kısa süre içinde Seydikemer ve Ortaca’da da gündüz bakımevlerinin hizmete açılacağını belirtti.