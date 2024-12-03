Tepebaşı Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren erken çocukluk oyun merkezleri bünyesindeki minikler, çocuk haklarına dikkat çekti.

Tepebaşı Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk oyun merkezlerindeki çocuklar da katıldı. Minikler, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladıkları “Özgürce oynamak benim hakkım, çocuğum haklarım var, sevilmek benim hakkım” yazılı dövizlerle çocuk haklarına dikkat çekti. Çocuklar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Toplantıda ayrıca çocuk haklarının anlatıldığı kısa bir video da izletildi.

Çocukların Meclisten ayrılmalarının ardından görüşülen gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.