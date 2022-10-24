Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemi ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemi ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, “çizerek matematik öğrenme” yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini öğrenciler ile buluşturuyor.

Merkezde kullanılan farklı metotlardan biri olan Donguri, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Matematik Evi’nde hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Japon Donguri yöntemi ile matematik dersleri de yoğun katılım ile sürüyor. Donguri eğitimlerine katılan 2-3 ve 4’üncü sınıf 270 öğrenciye haftada bir saat olmak üzere eğitimler devam ediyor.

Matematik Evi, Tepebaşı Belediyesi’nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz biçimde hizmet veriyor.