Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı niyetleyen Matematik Evi, “çizerek matematik öğrenme” yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini öğrenciler ile buluşturuyor. Merkezde kullanılan farklı metotlardan biri olan dongri, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Dongri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.