Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Soğuksu Macera Parkı’nda çocuklar adrenalin dolu anlar yaşadı. Çocuklar Macera Parkı’nda okul öncesi stres attılar.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Soğuksu Macera Parkı’nda çocuklar adrenalin dolu anlar yaşadı. Çocuklar Macera Parkı’nda okul öncesi stres attılar.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Soğuksu Macera Parkı’nda çocuklar keyifli vakit geçirdi. Çocuklar okul öncesinde, parkta bulunan kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurundan oluşan alanlarda stres attı. Macera parkında hem çocuklar hem de velileri eğitmenler eşliğinde parkurlarda doyasıya eğlendi. 120 santimden fazla 120 kilo sınırında olan bütün vatandaşlar Macera Parkı’ndan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Aynı zamanda Macera Parkı’nda bulunan eğitmenler, güvenlik önlemlerini alarak vatandaşlara parkurları yaptırıyor. İl dışından gelen vatandaşlar ve ilçedeki vatandaşlar da macera parkına yoğun ilgi gösteriyor.

"Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor"

Vatandaşların macera parkına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Macera Parkı Eğitmeni Onur Tulum, "Yaklaşık 2016 yılından beri macera parkında çalışıyorum. 2 tane parkımız var. Biri Soğuksu biri de Selçuklu parkımız var. Alanda 4 tane parkurumuz var. Tırmanma duvarı, atlama kulesi, zipline ve 3 katlı macera parkurumuz var. Kullanıcılar ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Randevu almaları gerekiyor. Kullanıcılar 120 santim ve üzeri olması gerekiyor. Ekipmanları biz veriyoruz. Onlara herhangi bir ücret karşılamıyorlar. Kask kemer güvenlik ekipmanlarını biz karşılıyoruz. Güvenlik önlemlerinde alana almadan önce bir yerde topluyoruz herkesi ve güvenlik ekipmanlarının nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Her alana girmeden önce mutlaka kask ve kemer kontrolü yapıyoruz. Haftanın 6 günü açığız. 3 gün Soğuksu parkı 3 gün de Selçuklu parkurumuz açık. Amacımız ilçedeki vatandaşlarımızı çocuklarımızın boş zamanlarını en kaliteli şekilde değerlendirmesini sağlamak. İl dışından tatile gelenler de oluyor. Onlar da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar alanımızı. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Kendimi güvenli hissettim"

Parkurları yaparken kendini güvende hissettiğini dile getiren Hasan Ali Uzun, " Burada çok eğlendim. İlk başta biraz korktum ama yapınca çok eğlendim. Bir yerden atladık. Biraz yüksekti ama çok eğlenceliydi. Sonra bir yere tırmandık. Kendimi güvenli hissettim. İlk başta atlarken biraz korktum sadece gerisinde korkmadım" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarla beraber bende çok eğlendim"

Çocuklarla birlikte parkurlarda eğlendiğini söyleyen 45 yaşındaki Ergün Şiman, "Çocuklarımızı getirdik. Onlarla beraber bende çok eğlendim. Çok güzeldi. Bütün parkurları denedik ve çok eğlendim. Son parkuru da yapmak istiyorum ama biraz kiloluyum o yüzden yapamayabilirim. Ama onun dışında çok eğlendim çok güzeldi. Bizim çocukluğumuzda hiç böyle şeyler yoktu. Ben 45 yaşındayım. Çocuklarımız sayesinde biz de eğleniyoruz" dedi.